Laat je de stuipen op het lijf jagen in de Bijlmerbajes

De sloop van de Bijlmerbajes is onlangs begonnen, toch worden er nog steeds events in de voormalige gevangenis georganiseerd. Dat zou toch stoppen?



Rosalie van Baarsen van Bijlmerbajes Events: "Wij weten ook niet goed tot wanneer we de Bijlmerbajes kunnen gebruiken. We hebben elke maand overleg met de koper van het terrein. Die is heel blij met de dingen die we organiseren. We hebben wel te maken met veranderende omstandigheden. Straks gaat het gas er een keer af en daarna de stroom. We gaan gewoon zo lang mogelijk door."