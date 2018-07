Kylie Minogue staat in november in Afas Live

De tournee Kylie presents Golden staat in het teken van haar nieuwe, veertiende studio-album Golden, dat ze begin april uitbracht. De plaat werd gedeeltelijk in Nashville opgenomen en heeft dan ook sterke country-invloeden.



Tijdens haar show speelt ze niet alleen nieuwe nummers, ook oudere hits komen aan bod.



Grote hits

Kylie Minogue brak in 1988 internationaal door met het nummer I Should Be So Lucky. In Nederland scoorde ze met nummers als Spinning Around en Can't Get You Out Of My Head grote hits. Minogue trad voor het laatst in Nederland op in 2011 in de toenmalige Heineken Music Hall.



De kaartverkoop voor het Nederlandse concert begint vrijdag 27 juli om 10.00 uur.