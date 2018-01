Kunstwerk Jeff Koons te zien in de Nieuwe Kerk

Koons kopieerde in totaal 35 beroemde werken om ze vervolgens van een blauwe bal te voorzien. Zo kreeg de Mona Lisa een bal in haar armen, en werden ook werken van Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn van een glazen bol voorzien. In een eerdere reeks waren het juist witte standbeelden die door Koons werden verrijkt.



Het specifieke werk gebaseerd op het schilderij van Perugino wordt in de Nieuwe Kerk in zijn eentje getoond. Het schilderij is onderdeel van de serie Meesterwerk van de kerk, waarin elk jaar een ander 'meesterwerk' solo centraal staat. Het gaat om werken die bijna nooit worden uitgeleend én een religieuze of spirituele lading hebben.



Vorig jaar was Pentecostés van El Greco te bewonderen. Gazing Ball Painting van Koons is te zien van 17 februari tot en met 18 april.