Kunstenares leest Tolstoj voor... aan 10.000 kilo kool

Enfin, de voorleessessies is onderdeel van een groter 'koolprogramma' van Mediamatic. Communicatiemedewerker Manon van Daal: "We hebben 10.000 kilo kool overgenomen van een boer die een voedseloverschot van 60.000 kilo kool had omdat de zuurkoolfabriek verzadigd was. We hebben verschillende kunstenaars gevraagd of ze iets met die kool konden doen. Voor Anastasia betekende dat voorlezen."



De kunstenares zal zondag van 14.00 tot 18.00 uur aanwezig zijn. Reken er niet op dat ze al die tijd voorleest, dat doet ze alleen wanneer ze daar zin in heeft. Komen luisteren onder het genot van een kommetje Russische koolsoep mag zeker, maar let wel: Loginova leest voor in het Russisch.



Is zitten kijken naar een Russische voorleesact in een loods gevuld met stapels kool je wat gortig? Er vallen de komende tijd ook 'gewoon' workshops kimchi en zuurkool maken in Mediamatic te volgen.



Reading Tolstoj to Cabbages

Mediamatic

Zondag 14 januari 14.00 - 18.00 uur