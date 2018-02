Kunstenaar verstopt goudklompjes in Amsterdam

Twee jaar geleden lag er een fikse goudklomp begraven aan de voet van het slavernijmonument in het Oosterpark.



Het was een initiatief van onder anderen kunstenaar Jasper Korpershoek, die goudzoekers door Amsterdam wilde leiden, langs plekken die te maken hebben met ons koloniale verleden.



Terwijl mensen zochten naar goud, zouden ze leren over de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis, aldus Korpershoek.



Moreel dilemma

Dit jaar zijn er om dezelfde reden twee goudklompen in de stad verstopt, samen ter waarde 'van zo'n vijfhonderd euro'.



Elke dag om 12.00 uur, tot en met zondag 11 februari, wordt op de facebookpagina van de goudjacht een hint gegeven over de vindplek van het goud. Voor het einde van de week moet het goud gevonden zijn. Tijdens de zoektocht worden mensen wederom langs historische plekken geleid.



De vinders van de goudklompen worden net als twee jaar geleden wel voor een moreel dilemma gesteld door de organisatie. Houden zij, met alle nieuwe kennis over onze geschiedenis, het goud voor zichzelf óf doneren ze het, aan de organistaties die werken aan het verspreiden van kennis over slavernijverleden, zoals Ninsee of Black Heritage Tours.