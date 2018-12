Kudde koeien trekt 's avonds over de Bloemgracht

Volgens De Ruig omdat iedereen wel herinneringen heeft aan koeien. "Aan vakanties of opgroeien in de polder, dat geeft een goed gevoel. Je word er gelukkig van, het is meditatief om ze zo te zien lopen."



100 portretten

Dieren spelen vaak een rol in het werk van De Ruig. De koeien zijn deel van zijn project Een dier / een mens. Een ander deel daarvan is tegelijkertijd te zien in Studio BloemDwars. Daar hangen 100 getekende portretten van varkens.



De varkens die hij tekende hebben allemaal een oormerk meegekregen. Geen plastic label zoals tegenwoordig gangbaar is, maar met knipjes uit hun oren. "Dat is een ouderwets nummeringssysteem dat soms nog wordt gebruikt. Een knipje onder in het oor staat bijvoorbeeld voor 1 en een knipje bovenaan voor 9." De portretten zijn overigens fictief.



De projectie van de koeien is nog tot en met zondag 16 december te zien op de Bloemgracht.