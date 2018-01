Kop van het Java-eiland krijgt een nieuw stadspark

'Fantastisch als deze plek open kan blijven door er een park van te maken'

In reactie op de vele ideeën voor de locatie stelde toenmalig wethouder Van Poelgeest in 2008 een commissie in die alleen aan de bel zou trekken als het 'mooiste project ter wereld' zich aandiende voor 'de spectaculaire locatie'.



Dat gebeurde nooit. In tien jaar kreeg de commissie-Kloos niets onder ogen 'van het allerhoogste niveau van internationale allure' dat bouwen op deze plek rechtvaardigde.



Klaar in 2025

De situatie veranderde vorig jaar, toen het college van b. en w. besloot een brug tussen Centrum en Noord te gaan bouwen, waarbij de aanlanding op de Kop van Java moet komen.



Volgens de commissie was daardoor voor het eerst sprake van een 'van hogerhand ingediend voorstel' waar niets tegen in te brengen was. Dat zorgde ook voor 'momentum' voor een wens die de commissie steeds sterker had: de ruimte onbebouwd laten.



Kloos: "De vraag of op iedere lege plek woningen moeten worden gebouwd is urgenter en scherper dan ooit. Dus als deze plek open kan blijven door er een park te maken, is het fantastisch."



Van der Burg moet nog met het plan naar de gemeenteraad, maar hij verwacht dat het 'in heel Amsterdam op grote steun kan rekenen'. Het nieuwe park moet nadrukkelijk geen evenemententerrein worden, maar 'klasse, stijl en allure' krijgen.



Het park moet tegelijk met de opening van de brug - naar verwachting in 2025 - zijn afgerond.



De wethouder wil dat er al eerder wordt geëxperimenteerd met de inrichting 'om het nu al te kunnen laten bruisen'.



