Koolhoven toont Italiaanse klassieker in Eye

Gastheer Martin Koolhoven presenteert op donderdag 21 maart de langere, Italiaanse versie van de klassieker Once upon a Time in the West. Het is voor het eerst dat deze versie buiten Italië wordt vertoond, maakte Koolhoven dinsdag bekend.



Langste versie ooit vertoond

De 35mm-print is bijzonder: het gaat om de lange, Italiaans gesproken versie van 177 minuten, afkomstig uit de collectie van de Fondazione CSC - Cineteca Nazionale in Rome. De bijzondere 35mm-kopie is twaalf minuten langer dan de gerestaureerde Amerikaanse versie, wat in de rest van de wereld de langste versie ooit vertoond is.



"Het vertonen van deze versie is al heel lang mijn droom," vertelt de Brimstone-regisseur. "Maar eerder konden we nooit een filmprint vinden. Ik wilde per se mijn nieuwe filmprogramma in Eye openen met wat ik de beste film aller tijden vind en het liefst in de versie zoals regisseur Sergio Leone hem ooit bedoelde. Het is eigenlijk krankzinnig dat we die hier nooit eerder hebben kunnen zien."



Koolhoven zal voorafgaand aan de film aan de hand van fragmenten zijn persoonlijke visie geven op de klassieke spaghettiwestern.



Nieuw programma

De avond is de aftrap van het nieuwe Eye-programma De Keuze van Koolhoven, waarin de cineast een thema, filmmaker, acteur of genre kiest waar hij zijn persoonlijke licht op zal laten schijnen. De afgelopen jaren bouwde hij een reputatie op als spreker over film en filmgeschiedenis, vooral door de VPRO-serie De Kijk van Koolhoven (2018) en de reeks Cinema Egzotik in Eye.