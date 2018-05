Kookwedstrijd tussen architecten? 'Out of the box, mensen!'

In SieMatic zijn ze net begonnen, de architectkoks. Ik pols toch even wie deze finale hoe heeft bereikt, want ik ben hier om te werken.



Silvia Lucherelli van de Italiaanse organisator Towant legt uit dat zij events organiseren voor architecten in Europa.



"Unconventional events."



Die snap ik. Maar wie wonnen - ook spannend - de kwartfinales en de halve?



"O. Well. Okay. This is the first night." Er zijn gewoon drie bureaus uitgenodigd. De winnaar mag een weekend naar Milaan.



Het begon een paar weken geleden met een kookworkshop bij Stefan van Sprang, topchef bij Aan de Poel. Van Sprang: "Met asperges, tuinbonen, paling, kerrie, boter. Ik stond te freewheelen. Na afloop kozen ze voor asperges als gerecht tijdens deze finale."



Hij heeft al mooie dingen gezien. "Met bloedsinaasappel en bacon van kokos. Ik heb ze naar het culinaire getrokken, écht leuk."



Ik ga naar de eerste keuken kijken. Twee vrouwen combineren asperges met een lekker gemarineerde garnaal. Origineel inderdaad.