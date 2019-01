Klushaat? Ga naar de Doe-het-niet-zelf-winkel

Geen zorgen, we willen je heus niet verder je Blue Monday-depressie induwen. Het enige wat we ermee zeggen is: 1. je bent niet alleen; 2. Centraal Beheer heeft een Doe-het-niet-zelf-winkel in het leven geroepen om je te helpen.



In de pop-up shop in de Huidenstraat kun je van woensdag 23 januari tot en met zaterdag 26 januari terecht om een klushulpje in te schakelen (vanaf 50 euro per uur). Denk aan het aanleggen van elektra, het repareren van kranen, of het leggen van plinten. Een vakman komt vervolgens op een afgesproken moment langs om de klus uit te voeren.



Gratis

Heb je naast gebrek aan kluszin ook gebrek aan geld? Ieder uur wordt een klus om lampen op te hangen gratis weggegeven aan een bezoeker van de winkel.