Kindervoorstelling Lef! is een circus over pesten

De voorstelling eindigt in een serie spectaculaire en elegante stunts

Clownesk

Lef! gaat over groepsdruk en omgaan met het vreemde en is voor zesplussers (iets jonger kan ook wel). Het knappe van de voorstelling is dat het verhaal wordt verteld met mooie en spectaculaire acrobatiekacts.



De vijfde (Marco Gorges) wordt door de eerste vier spelers eerst genegeerd, dan gepest en dan schoorvoetend opgenomen in de groep. Vooral de trucs waarbij de jongens doen alsof ze Gorges helpen, maar hem steeds met een duwtje of een beweging uit evenwicht brengen, zijn clownesk en spannend.



Het is mooi om te zien dat de hele groep trucs moet uitvinden waarvoor je met z'n vijven moet zijn. Het eindigt in een serie spectaculaire en elegante stunts waarbij de acrobaten driehoog op elkaar staan, aan elkaar slingerend rondzweven, en adembenemende sprongen maken.



Spannend

Laura van Hal en haar internationale groep spelers (naast Gorges ook Harm van der Laan, Jorga Lok, Lisa Barrett, Marco Gorges en David Aubé) weten met de middelen van het circus iets te maken wat spannend is en inzicht geeft.



De nummers, ­waarvoor kracht, vertrouwen en beheersing zijn vereist, zijn een mooie metafoor voor samenwerken en samenleven. De mooie retrovormgeving (Jolanda Lanslots) en de goede muziek (Nineyards) maken de voorstelling af.



Lef! (6+)

Dinsdag 27 februari (14.00) in De Meervaart

Zondag 11 maart (15.00) in De Kleine Verbeelding, Purmerend