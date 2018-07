Kijk film vanuit je boot bij Drijf in-bios NDSM-werf

Op 20 en 21 juli organiseert Outdoor Cinema een buitenbioscoop in het droogdok bij Damen Shiprepair Amsterdam. In een kraan hangt een scherm van 72 vierkante meter.



Neem drankjes en snacks mee aan boord, een comfortabele zitzak en misschien een dekentje voor als het toch wat koud wordt en vaar over het IJ naar de NDSM-werf. Tot de zon ondergaat zorgt een dj voor gezellige deuntjes, om 22.15 uur gaat de film van start.



Dansen

Op vrijdagavond draait The Boat That Rocked, op zaterdag The Life Aquatic with Steve Zissou. Wie er met zijn boot bij wil zijn, koopt een toegangsbewijs per boot: à €61,50, inclusief toegang voor 6 personen.



Na de film kun je aan boord van de Sailboa, een boot die tijdens deze avonden bij de werf ligt, je stramme bootbenen losdansen. Heb je geen boot maar wil je net doen alsof, dan kun je de film vanaf de Sailboa bekijken.



Drijf in Cinema

20 en 21 juli, 20.00- 23.00 uur

Dok 1 bij Damen Shiprepair, NDSM



Geen boot? Hier kun je deze zomer in Amsterdam buiten een filmpje pakken.