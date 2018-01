Kevin Hart komt weer naar Amsterdam

De show is onderdeel van Harts Irresponsible Worldtour. Hart, momenteel te zien in de bioscoopfilm Jumanji: Welcome To The Jungle, is geen onbekende voor Amsterdam.



Hij gaf in 2016 al eens twee shows in de Ziggo Dome. Datzelfde jaar trok hij ook de sportschoenen aan voor een rondje hardlopen met Amsterdammers in het Vondelpark.



De kaartverkoop voor zijn nieuwe optreden begint woensdag.



Kevin Hart Live

Vrijdag 24 augustus

Ziggo Dome