Keukengadgets van weleer in tentoonstelling Museum van Loon

Ik hoop dat bezoekers weten waar sommige spullen voor dienden

De vitrinekast met bestek en andere keukenvoorwerpen staat in de voormalige opslagruimte die sinds een week voor de bezoekers is opengesteld. In deze ruimte werden de goederen opgeslagen voor de families die hier vanaf 1672 woonden. De eerste bewoner van de Keizersgracht 672 was de schilder Ferdinand Bol.



Koper en grijsgewolkt

In 1884 kocht jonkheer Hendrik Maurits van Loon, telg uit een Amsterdamse familie die zowel zakelijk als politiek actief was, het als huwelijksgeschenk voor zijn zoon Willem Hendrik en diens vrouw Thora. Hun kleinzoon Maurits van Loon besloot het huis en de collectie in de jaren zestig veilig te stellen.



Sinds 1973 is het een ­museum en kunnen de bezoekers door de vele ­vertrekken struinen waaronder de schaapjes­kamer, de blauwe en rode salon, de vogelkamer en de tuinkamer met de schilderijen van de ­nazaten van Van Loon, het koetshuis en de tuin .