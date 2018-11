Kelly's verkoopt binnenkort alles voor een Britse Kerst

Afreizen naar regio Den Haag hoeft binnenkort niet meer. Kelly Kelly (zowel haar voor- als achternaam) en haar man Jason Kelly openen een franchisewinkel in de Ferdinand Bolstraat, een lang gekoesterde droom.



Kelly Kelly: "We willen al jaren een winkel in Amsterdam, zeker omdat er zo veel expats wonen. Maar het lukte ons niet een geschikt pand te vinden. We wilden niet midden in het centrum zitten en hebben ook gezocht in Amstelveen. Uiteindelijk werd het De Pijp - een onwijs mooie plek."



Christmas crackers en pudding

Op moment van schrijven wordt er nog hard aan de winkel geklust - het plan is om volgende week al open te gaan. Ruim voor de Kerst, want dan kunnen de Britten er terecht voor Christmas crackers, mince pies, Christmas puddings, cranberry saus en vulling voor de kalkoen.



Kelly: "Eigenlijk verkopen we alles voor een Britse kerst. Al verkopen we ook een selectie Amerikaanse, Australische en Mexicaanse producten."



Kelly's Expat Shopping

Ferdinand Bolstraat 139