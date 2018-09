Kawaii: de Japanse hysterie neemt de stad over

We vieren het toch

Hoera! Garage Noord, de club naast het SkateCafé, is één jaar oud. Om dat te vieren heeft de garage een lik verf gekregen én is het drie dagen lang feest. Verwacht bier en barbecue, dj's en live acts in de tuin. Het

Donderdag 27 september t/m 30 september, €5

Garage Noord



Alles is 'kawaii'

Proost met sake en bezoek als allereerste de tentoonstelling Cool Japan in het Tropenmuseum. Van Hello Kitty tot vlijmscherpe samoeraizwaarden, Japanse horror en de typische schattigheidscultuur ('kawaii'): alles komt voorbij.

Niet geheel onbelangrijk: warm je stembanden alvast op want karokabar Duke of Tokyo host de officiële afterparty (tot 01.00 uur).

Donderdag 27 september (19.30-22.30) gratis

Tropenmuseum