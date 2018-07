Kassajuffrouw Jean is terug: 'De klanten vroegen erom'

U bent bijna een popster, zo eentje die geen afscheid kan nemen. Wat maakt u toch zo bijzonder?

"Meneer, ik weet het niet. Ik vind het ook moeilijk om over mezelf te praten. Ja, ik was achter de kassa altijd vriendelijk, maar dat hoort ook zo, vind ik, en ik was voorzichtig met de boodschappen, ik gooide ze niet naar achteren."



U werkte voltijds tot uw 65ste, toen in deeltijd tot de dag voor uw 70ste verjaardag, en nu, anderhalf jaar later, maakt u een comeback?

"De klanten vroegen erom, aan de manager, Alex. Ze misten me erg, ze wilden me toch wel blijven zien. En voor mij is het ook hartstikke gezellig natuurlijk, dat ik er nog steeds ben. Ze zetten een tafeltje neer in de buurt van de kassa's, de mooiste plek van de winkel, met een bloemetje erop, er is koffie en thee en koek en chocolaatjes, en dan kunnen we van twaalf tot vier een babbeltje maken, elke laatste dinsdag van de maand. Als je een bonuskaart hebt, krijg je er zelfs automatisch bericht van."