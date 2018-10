Karakters Bao Bar maakt hoge verwachtingen niet waar

Restaurant Karakters Bao Bar

Open di-zo 17.00 tot 22.00 uur

Bestellen via UberEats

Prijs €24,75 voor 4 duck gyoza, 4 chicken dumplings, 2 pork belly bao’s en 1 peking duck bao

Aanrader Nee. De smaak en kwaliteit voor deze prijs is écht niet goed

Er zijn drie sauzen bijgeleverd: zoete chilisaus, hoisinsaus en pure sojasaus. Die laatste is een beetje gaan lekken.



Als het maar lekker is, toch?

Ik zou Karakter direct het slechte inpakken vergeven als de smaak in orde was, maar dat is niet het geval. Het buikspek van de bao is aan een kant verbrand; dat kan soms lekker zijn, maar hierbij proef je gewoon echt verkoold vlees.



Het stukje vlees is ook zodanig 'hoog' dat je vooral op zacht vet zit te kauwen; beter worden er meerdere plattere plakjes van gesneden. Er zit te weinig saus op het broodje om dit te maskeren; twee fliebers bosui en één plakje augurk zijn een beetje treurig, zeker naast de enorme handvol gebakken uitjes.



Het ­gestoomde broodje zelf is in orde.



Is de rest ook zo slecht?

De bun met pekingeend is ietsje smakelijker, maar voor bijna 5 euro echt magertjes belegd. Vooral verdrietig ben ik over het feit dat zowel de dumplings als de gyoza gefrituurd zijn, en hard ook.



Ik had gehoopt op zacht gestoomde exemplaren, want de vulling van beide snacks is prima, maar het deegjasje is zo buitensporig ver heengegaan in het frituurvet, dat je alleen een gortdroog mondgevoel overhoudt.



Au.

Ik weet niet wie er in de keuken stond, maar ik denk dat Justin Brown eens met hem of haar moet gaan praten. Deze 25 euro had ik absoluut beter kunnen besteden.



