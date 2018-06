Kaasfondue in blik: makkelijk voor op de camping

Kaasbaas Ray Heistek heeft 30 seconden, de tijd gaat nu in. Heistek heeft kaasfondue in blik bedacht. ­Gemaakt van echte boerderijkaas en dat proef je. Verder is blik makkelijk te recyclen en ook op te warmen, gewoon au bain-marie. Makkelijk op de camping, tijdens de picknick of anders net zo goed thuis.



Tussen de schappen van horecagroothandel De Kweker staat een podium. De elf finalisten van de Amsterdam Food Pitch prijzen hun eigen nieuwe product aan voor een jury.



Verderop doet de Amsterdamse horeca zijn dagelijkse boodschappen. Meisjes lopen rond met schalen kaasfondue uit blik. Ik doop een stukje brood in het blik.



De beurt is aan patissier Meike Schaling. Ze maakt kant-en-klaar deeg, want niets is zo lekker als zelfgemaakt deeg, maar in de horeca is daar weinig tijd voor. Er zijn zes verschillenden smaken en het deeg is een maand houdbaar.



Schaling: "Dus niet alleen handig, maar ook heel erg lekker."



Applaus.