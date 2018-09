Kaartverkoop Paff van start gegaan

Première Beautiful Boy

Paff sluit de derde editie af met de Nederlandse première van Beautiful Boy, de nieuwe speelfilm van Felix van Groeningen. De première vindt plaats in filmtheater Het Ketelhuis in Amsterdam.



Tegelijkertijd is er een publiekspremière in de overige Paff-theaters Cinecenter, Studio/K en FC Hyena.



Beautiful Boy vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen journalist David Sheff en zijn getalenteerde tienerzoon Nic. Ze zijn twee handen op één buik. Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. David probeert alles om zijn zoon te begrijpen en te redden. Maar hoe red je iemand die misschien niet gered wil worden?



Hoofdrollen in de film zijn voor Steve Carell (The Big Short) en Timothée Chalamet, die vorig jaar indruk maakte met zijn rol in Call Me By your Name).



De kaartverkoop voor de derde editie van Paff start eind september. Dan is ook het complete programma bekend.