Kaarten Dotan in Rijks in no-time weg: 'Dit is bizar'

De kaarten voor het concert dat op 29 september plaatsvindt werden gratis weggegeven. Maar dat het zo snel zou gaan had de singer-songwriter niet verwacht, getuige zijn reactie op Facebook.



'Dit was bizar,' schrijft hij even na 10 uur. Om 10 uur konden mensen kaarten voor zijn concert online bemachtigen. Volgens Dotan was de site van club Paradiso, die het evenement mede-organiseert, zelfs tijdelijk overbelast.



Onder het bericht zijn vele reacties te zien van fans die ernaast hebben gegrepen. De artiest belooft aan hen dat er nieuwe shows aankomen.



Klassieke instrumenten

Het concert van Dotan Harpenau, zoals de Amsterdamse zanger volledig heet, wordt in het kader van Muziek in het Rijksmuseum gehouden. Tot dusver is dit het enige aangekondigde concert in Nederland waarbij hij speelt met een band.



Met het project wil het museum aandacht geven aan bijvoorbeeld de klassieke instrumenten die het in bezit heeft.