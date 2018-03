Jonge talenten kruipen in huid Plien & Bianca

De drie jonge talenten spelen tijdens flashbackscènes de jongere versies van de drie theatericonen. Adank, Veltman en Lindeman completeren de cast van de nieuwe voorstelling, een zeer losse theaterbewerking van hitfilm Thelma and Louise.



De voorstelling wordt geproduceerd door de Theateralliantie, een samenwerkingsverband van negen theaters en Bos Theaterproducties.



Selma Ann Louis gaat op 6 mei in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam en is daarna tot en met juli in heel Nederland te zien.



De musical vertelt over jeugdvrienden Selma, Annegien en Louis die elkaar na lange tijd weer terugzien. Zij besluiten de reis die ze na hun eindexamen maakten nog eens over te doen. Voor ze goed en wel vertrokken zijn, slaat het noodlot toe: ze raken betrokken bij een schietpartij. In hun pogingen uit handen van de politie te blijven, komen ze steeds verder in de problemen.