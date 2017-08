Jong Amsterdam: producer Jarreau Vandal op Appelsap

Ellroy Jarreau Uyleman werd 25 jaar geleden geboren in Maastricht en groeide op in een muzikaal gezin, omgeven door cassettebandjes met jazz, soul en funk. Zijn opa was ook producer en liet hem kennismaken met het programma Logic. Sindsdien is hij altijd bezig met muziek, onder de naam Jarreau Vandal.



Vier jaar geleden stormde hij als talent de scene binnen met zijn mellow producties. Jarreau heeft een ­dynamische sound en is niet zomaar in een hokje te plaatsen. Onder alter ego Vandalized Edits brengt hij ook scherpe, dancy clubhits uit; nogal een tegenstelling met zijn andere werk. "Naast de muziek die ik produceer, probeer ik ook andere dingen te maken. Zoals een album, of een kledingstuk."