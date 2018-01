Jong Amsterdam: Cabaretier Victor Luis van Es

Toen Victor Luis van Es (28) werd afgewezen voor de Amsterdamse Theaterschool zag hij dat als een ­bevestiging dat hij zich volledig moest toeleggen op comedy. "Op stand-up en cabaret. Ik wist het zeker, ik moest gewoon doorpakken."



Vanaf zijn twaalfde had Van Es al veel plezier in acteren op school. De jaren daarna ontwikkelde hij een voorliefde voor komedie, van Amerikaanse stand-up tot Nederlands cabaret. "Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, waaronder hbo Engels, maar die pakten mij niet. In het Comedy Café in Amsterdam kon ik mijn ei kwijt; grappen testen op het podium."



Sinds de afwijzing bij de theaterschool gaat Van Es hard. Als autodidact met een eigen stijl van harde humor stond hij voor 1300 man op Lowlands. ­"Sowieso nog steeds een van mijn vetste optredens ooit." Daarna stond hij in een voorprogramma van Javier Guzman en in de finale van het Cameretten Festival.



Nu werkt hij aan zijn eerste, eigen avondvullende programma Een Stille Strijd. Van Es kan nog niet precies zeggen waarover dat gaat. "Iets met familiebanden en volwassen worden. Het is vooral heel grappig."



Victor Luis van Es

17 januari

Comedy Atelier, Comedy Café Amsterdam