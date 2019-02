Jonathan Jeremiah tourt met Sinfonietta

Met de concertreeks Breder dan klassiek tourt Jeremiah samen met het strijkorkest in januari 2020 door het hele land.



Met Breder dan klassiek staat Jeremiah in onder meer De Oosterpoort in Groningen, het Muziekgebouw in Eindhoven, het Amsterdamse Concertgebouw en TivoliVredenburg in Utrecht. De kaartverkoop van alle concerten start donderdagochtend.



Jeremiah brak in 2011 door met zijn debuutalbum A Solitary Man waarmee hij een derde plek in de Album Top 100 wist te bemachtigen. Vervolgens bracht hij nog drie albums uit, waarvan een met het Metropole Orkest. Zijn meest recente plaat Good Day verscheen vorig jaar.



Breder dan klassiek is een jaarlijkse reeks waarbij Amsterdam Sinfonietta wordt vergezeld door een gastartiest. Eerder stonden onder meer Rufus Wainwright, Typhoon en De Dijk met het strijkorkest op het podium. Begin dit jaar was Blaudzun van de partij.