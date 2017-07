Jeu-de-boulesfestival dit jaar op 85 meter hoogte

In 2016 was het in mum van tijd uitverkocht, en ongekend druk bovendien: jeu-de-boulestoernooi Mooie Boules, georganiseerd door de Amsterdamse Rogier, Thomas, Koen en Jesse. Dat gaf zoveel vertrouwen dat het viertal een plan maakte voor een tijdelijke Mooie Boules-bar. En na een korte crowdfundingactie kwam die er ook.



Een aantal maanden na het sluiten van de bar kunnen Amsterdamse jeu-de-boulesfanaten hun ballen weer oppoetsen voor een nieuw toernooi. Deze tweede Amsterdamse competitie vindt plaats op een nieuwe locatie: Floor17, het dakterras van het Ramada Hotel bij het Rembrandtpark. Koen Houben: "Het is zo'n vette plek met dat uitzicht. Er kunnen door beperkte ruimte driehonderd mensen komen, dus het wordt een iets kleinere editie, maar de sfeer blijft hetzelfde."



Aan het toernooi kunnen 62 teams (van twee personen) deelnemen. Er wordt benadrukt dat alleen amateurspelers mee kunnen doen. Talent is dus niet belangrijk. Amsterdammers die alsnog niet onder toeziend oog van een uitzinnige menigte willen stuntelen met ijzeren ballen kunnen ook gewoon een toeschouwerskaart kopen. Houben: "Net als altijd gaat het tijdens Mooie Boules om de combinatie spel-borrel-muziek. Daarom hebben we weer een band geregeld en is er na afloop feest."



Mooie Boules op 't dak

Vrijdag 11 augustus (opgeven vanaf dinsdag 25 juli)

Floor17