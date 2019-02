Jessie J trapt concertreeks City Sounds af

Behalve om haar liedjes, waarin ze pop, R&B en hiphop-invloeden mixt, staat Jessie J bekend om haar bijzondere liveshows met elementen uit musical en dans. 'Jessie J is de ideale popster voor deze bijzondere setting, terwijl de zon langzaam ondergaat met de skyline van Amsterdam op de achtergrond,' zegt organisator Friendly Fire.



Hits

De Britse zangeres brak in 2011 wereldwijd door met de hitsingle Price Tag, die afkomstig is van haar debuutalbum Who You Are, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Andere bekende nummers zijn onder andere Nobody's Perfect en Do It Like A Dude en natuurlijk Bang Bang.



In mei 2018 verscheen haar vierde album R.O.S.E., waarna ze optrad show in een uitverkochte Afas Live.



Eerder kondigde organisator ook concerten van James Bay en Thirty Seconds to Mars aan.



Kaarten voor het openluchtconcert zijn vanaf zaterdag verkrijgbaar.