Jessie J geeft show in Afas Live

Dat maakt concertorganisator Mojo bekend.



Jessie J bracht twee maanden geleden haar nieuwste album uit, genaamd R.O.S.E.. Met de nieuwe nummers van haar vierde album gaat de artieste een wereldtournee maken, waarin ze onder meer Azië en Amerika aandoet.



De dertigjarige Engelse scoorde in het verleden hits met nummers als Price Tag, Domino en Do It Like a Dude. Jessie J was onlangs nog in Nederland, toen ze een show gaf op Pinkpop.



De kaartverkoop voor het concert in Afas Live start vrijdag om 10.00 uur.