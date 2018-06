Jeff Mills, Nina Kraviz en Bonobo bij DGTL ADE

David Guetta en Dimitri Vegas op AMF

De Franse dj David Guetta en het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike gaan samenwerken tijdens AMF, het grootste dancefestival tijdens het Amsterdam Dance Event. Op zaterdag 20 oktober verzorgt het drietal een gezamenlijke act in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.



Vorig jaar trapte AMF het concept Two Is One af in een uitverkocht stadion met een optreden van Armin van Buuren en Hardwell. Na deze Hollandse samenwerking is het dit jaar de beurt aan David Guetta en Dimitri Vegas & Like Mike.



Op de avond wordt ook de DJ Mag Top 100 bekendgemaakt. Stemmen kan vanaf 13 juli. Binnenkort maakt de organisatie de volledige line-up van AMF bekend.