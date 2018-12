Je zou maar elke dag kunnen eten in Tuschinksi, nondeju

Art deco is de enige kitsch die je met goed fatsoen kunt liefhebben. Ik doe dat tenminste.



Dit zou toch als restaurant open zijn, elke dinsdag tot en met zondag. Uit eten in een museum.



Op het podium speelt iemand op een vleugel.



Ik neem plaats aan tafel 1. Rechts van me zit een duo dat een bioscoop heeft in Weert.



Ik kan het dan niet laten om opeens in het Limburgs te antwoorden, en dat moet je bij Limbo's dus nooit doen. Die praten daarna, heel blij, alleen nog dialect en vragen of je die en die kent, want die heeft ook een tijdje in Sittard gewoond.



Zo, even concentreren op links.



Het diner is georganiseerd door Bio Vakantieoord, de club van kinderen voor frisse lucht - die van die collectebus vroeger.



Het thema vanavond is filmmuziek. Tussen de vijf gangen door zien we fragmenten uit muziekfilms en ook fraaie oude filmpjes van Bio.



We eten eendenlever en bramen.