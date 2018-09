Je moet het wel kunnen hebben, goud

Sheila de Vries is alweer 45 jaar in het vak en dat viert ze in het Hilton. De dresscode is 'glamour with a touch of gold', maar dat zit bij mij net allemaal in de was.



Het terras staat al vol met stoelen en er is een looppad afgezet met zwart lint; de show is in de tuin zelf. Benieuwd hoe dat straks gaat met hoge hakken op die tegels tussen het gras.



Twee dames twijfelen bij de jongeman met het dienblad iets te hardop tussen water of toch maar een wijntje. Het wordt een wijntje. Het is pas half drie, maar het is ook zondag en dan mag dat.



Het waait harder dan je de vrouw die koningin Beatrix kleedt zou gunnen. Droog houden we het wel.



Ik ga vast zitten, twee vrouwen passeren.