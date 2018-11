Je moet het geld er wel uithalen bij de Entree Awards

Wat Entree Awards

Waar Theater Amsterdam, Danzigerkade

Wie Iris Kranenburg, Ruben Nicolai, Marco Lemmers, Sam Cohen, Tess Posthumus, Vincent van Dijk

Wanneer maandag 26 november, 18.00 tot 00.30 uur



Drank en spijs ****

Sfeer ***

Hans begint nog eens de Hansfluencer Awards Schuimverslaggever Hans van der Beek © Linda Stulic

Vorig jaar deed hij het inderdaad ook al fantastisch.



Hij begint met een sprookje, Alice in Sponsorland. Daarin verstopt hij, aartsmelig en over de top, de vele sponsors.



"Alice bestelde een Nespresso, een Coca-Cola en een Heineken 0.0. 'Weet je het zeker?' vroeg de barman. 'Absolut.'"



­Mooi, de wodka voor de cocktail straks is ook geregeld. Een intro met de sponsor, de genomineerden op een scherm en dan de winnaar met de hele bups op het podium en nog een kort dankwoord.



Veertien keer.



De Dakkas (Daredevil 2018) zijn met zestien man gekomen. Dat zijn een hoop biologische salades op een dak ergens in Haarlem.



Na de laatste award gaat traditioneel het achterdoek van het podium omhoog en verschijnt een klein foodfestival. Bij de cocktailbar van Rémy Martin steekt een jongeman een schijf sinaasappel in de fik, alles voor de gezelligheid. Ook komen er vijf gangen met hapjes voorbij.



Nu heb ik in kleine kring best een reputatie, maar ook ik, als ik had moeten betalen dan, eet en drink hier vanzijnlangzalzeleven geen 225 euro uit.



Ja, of je moet een wel heel grote fan zijn van Dries Roelvink.



