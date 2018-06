Je moet dit weekend de deur uit, en wel hierom (10 tips)

Niet draaien!!

Ben je een beetje goed in tafelvoetbal? En heb je een maatje die net zo goed/slecht is? Dan kun je in De Prael het onofficiële WK Tafelvoetbal winnen. Neem ook je vrienden mee: het team met de luidste en fanatiekste supporters valt ook in de prijzen. Wie superslecht is in tafelvoetbal kan in de tuin van de brouwerij meedoen aan een potje 'levend voetbal'. Ondertussen belooft de brouwerij met een barbecue en dj's de boel een beetje op te luisteren.

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli (13.00-02.00 uur)

Café de Prael