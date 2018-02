Je kijkt je ogen uit bij Piet de Leeuw (7,5)

Bijna niet één restaurant is nog als vroeger. Als het interieur niet is opgeleukt met decorstukken en namaakstucco of op andere manieren is aangepast aan de moderne cliëntèle die leeft met Calvin Klein, Nike, Armani en GSM, dan is dat wel met de kaart gedaan. Zelfs als de Nouvelle Cuisine aan dergelijke zaken voorbij gegaan is, vallen ze nu ten prooi aan de fusion-keuken en aan halffabrikaten die de personeelskosten moeten drukken.



De alinea hierboven is niet van mij, maar van Johannes van Dam, die er twintig jaar geleden zijn recensie over Steakhouse Piet de Leeuw in de Noorderstraat mee opende.