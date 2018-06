Jawel: er is een heus vintagefestival in Oost

Tegenwoordig heet alles een festival. Organiseer een workshop, pleur een foodtruck in een hoek en klaar ben je. Toch zijn er af en toe initiatieven die wel degelijk behelsen wat de naam belooft. Zo is daar het Vintage Festival, dat misschien niet buiten is, maar wel degelijk een festivalsfeer belooft, met meerdere kramen.



Wie zoekt naar een tweedehands outfit, zijn kleding wil 'upspicen' of hulp nodig hebt met verven of verknippen van je (zojuist gekochte) kleding: die is in goede handen bij kledingexperts.



Pareltjes

Maar het leeuwendeel van de kramen gaat om één ding: vintage pareltjes uit de rekken trekken die je vervolgens kunt dragen tijdens het overvolle festivalseizoen.



Er doen verschillende vintage-initiatieven en tweedehandswinkels mee aan het festival. Zo zijn er kramen van onder andere Jutka & Riska, We are vintage en Vintage 2.0.



Vintage Festival

Zaterdag 16 juni (10.00-19.00) gratis (je kunt voor kleding niet pinnen!)

Hotel Arena