Japans shoppen in Buitenveldert: méér dan alleen sushi

Japanse Delicatessen Atariya Kastelenstraat 262-264

Ma: 12:00 – 20:00

Di t/m za: 10:00 – 20:00

Zo: 12:00 – 18:00

www.atariyafoods.nl Traditionele Japanse koekjes © Alice Boothby

Chewy noedels en zoete koek

Vanaf daar loop je door naar het vriesvak. Hier haal je udon noedels. Die zijn in tegenstelling tot de Nederlandse supermarktexemplaren lekker 'chewy', zoals het hoort. Nu je er toch bent: scoor er een zak dumplings, in alle soorten, maten en smaken.



Volgens Motii weten de eerstegeneratiejapanners het koekjesassortiment in Atariya blind te vinden. In een pak Marukyo Meisaku zitten 18 minikoekjes in verschillende smaken, lekker voor bij de thee. Wil je indruk maken, dan doe je er slim aan zo'n pak mee te grissen.



Kawaii furikake op je rijst

Nu je er toch bent, neem je ook een felgekleurd pakje furikake mee? Dat is een Japans strooisel op basis van zeewier en sesam. Daarmee pimp je je bakje rijst.



Extra leuk: ze hebben ook furikake in de vorm van felgekleurde roze bloemen en kleine worteltjes. Want als Japanners ergens voor zwichten dan is het wel voor kawaii: Japans voor schattig.