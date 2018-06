Janelle Monáe twee keer in Paradiso

Monaé werd in 2012 bij het grote publiek bekend dankzij de hit We Are Young, die ze maakte met de groep Fun. Daarnaast bracht ze in 2010 en 2013 albums uit.



In april kwam haar laatste album uit, Dirty Computer. Daarvoor werkte ze samen met de inmiddels overleden Prince, Pharrell Williams en Grimes. Vooral in het nummer Make Me Feel is het kenmerkende gitaarspel van Prince terug te horen.



Roze

Pynk, de single van Monáes nieuwste album, heeft een opvallende videoclip. De zangeres en danseressen dragen opvallende, knalroze broeken met grote ruches, terwijl Monáe teksten zingt als 'Pink, like the inside of your... baby.'



De broeken zijn ontworpen door oud-Rietveldstudent Duran Lantink, die ze 'poochiepants' noemt. De videoclip is geregisseerd door de Nederlandse Emma Westenberg, afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie.



De voorverkoop (tickets €37) begint op vrijdag 8 juni om 10.00 uur.