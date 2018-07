Jack White geeft zinderende show in Afas Live

Fluorescerend blauw leren jasje, gitzwarte lokken over de bleke wangen en een schijnbaar onuitputtelijk reservoir energie. Jack White was maandagavond in de Afas Live geheel zijn gebruikelijke zelf.



Als dat manische rock-'n-rollpersonage was hij al frontman van drie bands, waarvan The White Stripes de meest memorabele was. Maar sinds zes jaar heeft hij geen groep of concept meer nodig om zijn ideeën te kanaliseren.



Het draait bij Jack White nu meer dan ooit om Jack White en dat is wel zo prettig. Want hoe intrigerend The White Stripes (met Whites zwijgende ex-vrouw Meg achter de drums) en de opvolgers The Raconteurs en The Dead Weather ook waren, White was altijd de hoofdattractie.