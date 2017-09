Jaachi komt met Taiwanese night market

Line-up Into the Woods Weekender bekend

De complete line-up van de 'Into the Woods ADE Weekender' is bekendgemaakt. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober komen ruim 61 dj’s en livebands naar de NDSM-werf. Onder hen zijn Nightmares on Wax, Colin Benders, Soundstream, Otzeki, Stavroz, Robag Wruhme, Quantic, Rampue, Haeken en Palmbomen II.



Into the Woods trekt voor het eerst tijdens ADE naar Amsterdam en vindt plaats in en rondom Noorderlicht. Het festival heeft vijf overdekte podia waaronder de ITW loods, tenten en de voor het festival kenmerkende bouwwerken.



De zaterdag en weekendkaarten zijn reeds uitverkocht. Voor de vrijdag zijn er nog wel kaarten beschikbaar.