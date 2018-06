Italiaanse schoonheden in de Hermitage

Uitgangspunt zijn de in de achttiende eeuw opgegraven klassieke beelden en bouwwerken, die veel kunstenaars inspireerden.



Vanuit heel Europa kwamen ze, in het bijzonder naar Rome, om deze schoonheidsidealen te bestuderen.



De expositie, die vanaf zaterdag is te zien, toont ruim zestig sculpturen, schilderijen en tekeningen van 25 toonaangevende kunstenaars. Zo is er werk te zien van onder anderen Pompeo Batoni, Anton Raphael Mengs, Angelika Kauffmann, Giovanni Piranesi en Antonio Canova. Van die laatstgenoemde bevinden zich acht sculpturen in de tentoonstelling, waaronder de beroemde Drie Gratiën, Amor en Psyche en Hebe.



Sensuele stijl

De archeologische vondsten leidden tot strakke vormen in de bouwkunst en een nieuwe sensuele stijl in de beeldende kunst, aldus het museum. "Een naakte, goddelijke schoonheid, nog gedurfder dan bij de Grieken en Romeinen.'' "Het neoclassicisme is geboren.''



De tentoonstelling is tot en met 13 januari te zien. De Hermitage brengt drie bijbehorende publicaties uit, waaronder een kort verhaal van Arnon Grunberg met de titel Angst voor het naakt.