It giet een beetje oan - maar (nog) niet in Amsterdam

IJsclubs in de omgeving van Amsterdam

De ijsdikte in de gaten houden, laat dat maar aan de ijsmeesters van de ijsclubs rondom Amsterdam over. Bijvoorbeeld bij IJclub Hard Gaat Ie in Landsmeer. Daar is de ijslaag nog niet dik genoeg. De verwachting is dat er op z'n vroegst woensdag 28 februari geschaatst kan worden.



Voor schaatsen op het weiland van IJsclub Schellingwoude is nog geen groen licht, en ook bij Broek in Waterland, Den Ilp en Diemen zijn de banen nog gesloten.



Ook bij schaatsbaan De Amstelbocht in Oudekerk aan de Amstel is er nog geen goed nieuws. Door harde wind en zonkracht zijn wakken ontstaan in de dunne ijslaag.



Iets verder weg, in Kudelstaart, kon maandagochtend worden geschaatst maar de baan ging dicht toen de zon het ijs deed smelten.



Amsterdamse Bos

Werd vorig jaar nog geschaatst op de Bosbaan, een mooi recht eind van 2 kilometer, vooralsnog zorgt de wind ervoor dat het water niet dichtvriest.



Dat geldt ook voor het ondiepere water in De Poel. Door de wind is er niet genoeg ijsvorming.