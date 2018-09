Is het al weekend? Bijna, en dít gaan we doen (10 tips)

Umami in de binnentuin

Dol op de Aziatische keuken? In de binnentuin van de Tropen, aan de rand van het Oosterpark, staan dit weekend allerlei Aziatische foodtrucks.

Proef tijdens 'Umami Park' wat Vietnamese loempia's of ga voor 'Jian Bing'. Die pannekoekjes zijn de streetfoodhype in China.

Naast eten kun je ook shoppen, een workshop manga tekenen volgen, over reuzenpanda's leren in de Beestenbus of luisteren naar de muzikanten.

Zaterdag 22 en zondag 23 september (12.00)

De Tropen