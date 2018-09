Is dit de Amsterdamse kapsalon?

Zelf noemen ze het 'het Sterrenfrietje'. De beperkt verkrijgbare patatcombo werd namelijk bedacht door chefs Andrès Delpeut en Pascal Duvivier van sterrenrestaurant Bridges.



Door de mix van vlees, pittige saus en (een heel klein beetje) groen doet het in de verte ook denken aan Rotterdams populaire snexportproduct: de kapsalon. Voor wie 'm niet kent: friet bedenkt met shoarma of döner, afgetopt met gesmolten kaas en salade en geserveerd met een flinke dot knoflooksaus en sambal.



Frisse smaak

"De Amsterdamse kapsalon? Ja dat vind ik wel een leuke," zegt Pebbles van Noorden van Frietboutique. "Het is ook een heel Amsterdams frietje door het Kesbeke-zuur en de ossenworst. Het zuur geeft een lekker frisse smaak aan de aardappel. We maken nu gebruik van de nieuwe oogst aardappels, daar zit minder suiker in en daardoor ook wat minder smaak. Dat wordt goed opgevangen door het zuur."



Testen? Het frietgerecht is tot en met 8 oktober te proeven (€6,50) in Bridges Bar Bistro, Frietboutique Amsterdam én - jawel - ook in hun Rotterdamse vestiging.



Het is overigens niet de eerste keer dat de patatzaak uit Zuid experimenteert met hun friet. Eerder zetten ze ook tijdelijk een patatje choco en patatje red velvet op het menu.