Is Beertje van Beers erbij? Zeg dat dan meteen

Het is dit weekend weer eens die Qual der Wahl en ik neig naar een boekpresentatie, Van Kleine Spruit tot toffe Peer. Een kookboek voor gezinnen met jonge kinderen, dat levert altijd vrolijke tekst op.



Later krijg ik nog een mailtje van auteur Gees van Asperen: 'Wellicht nog leuk om te weten: het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Beertje van Beers.'



Zeg dat dan meteen, Gees.



Dat eerste exemplaar neemt ze trouwens in ontvangst met haar dochter Tigerlily, roepnaam Tiger. Ze hebben allebei een bijdrage in het boek.



Moeder Beertje, dochter Tiger. Dan sta je vrolijk in het leven. Toch straks even polsen of papa toevallig Wolf heet.



De presentatie is in een verstopte kas aan het begin van de Admiraal de Ruijterweg. Je kunt hier je halve leven langslopen, zonder van het bestaan te weten.