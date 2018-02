Iraanse Googoosh zingt in Het Concertgebouw

De (pop)zangeres en filmactrice was al een bekendheid in haar land toen ze haar werkzaamheden in 1979 moest stoppen als gevolg van de islamitische revolutie.



Na een maand in de cel en bijna twintig jaar in verplichte anonimiteit, vertrok ze in 2000 naar Amerika. De ban deed overigens niet af aan haar populariteit, integendeel. Illegaal en in het buitenland werd volop naar haar opnamen geluisterd.



Elvis

In 2000 kreeg Googoosh weer de kans op te treden, zij het in andere landen. Op haar rentree, in het sportstadion van het Canadese Toronto, kwamen 15.000 fans af, die haar al tien minuten stormachtig toejuichten voordat hun heldin nog maar een noot had uitgebracht. "Wat Elvis is voor de Amerikanen, dat is Googoosh voor ons," vertelde een ontroerde Iraans-Amerikaanse vrouw bij een concert van Googoosh.