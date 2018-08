Iraanse boot wint publieksprijs van Canal Parade

De hoop op een Indiase boot

Op de Iraanse boot zit ook de Indiase transgender Neysara Rai (35). Ze moest in India meerdere keren verhuizen omdat transgenders in het land levensgevaar lopen. "Ik heb twee jaar een burka gedragen om me te verbergen, ik had vermoord kunnen worden of verhandeld in de seksindustrie."



Dankzij haar Nederlands partner kwam ze in Nederland terecht. Ze vaart vandaag mee omdat Iraanse transgenders in een nog ergere situatie verkeren dan zij in heeft gezeten. "Ik hoop dat er ooit een Indiase boot meedoet."