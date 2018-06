Intens genieten, gewoon op een stoel

We drinken cocktails aan de bar, zo meteen begint het diner. "Lig je of zit je?" vraagt Robert Lee, een vraag die op een andere avond best raar was, op het randje van ongepast, maar we zijn in de Supperclub. Hier wordt loungend gedineerd, zoals in het oude Rome.



Bij binnenkomst heb ik een kaartje gekregen met een 10. Dat is mijn tafel. Geen idee verder.



Lee: "Ik zit. Ik hou niet van liggend eten. En ik heb ook altijd de verkeerde sokken aan, met gaten en zo."



Allemaal dingen waar ik niet bij heb stilgestaan.



We mogen naar de eetzaal, een verdieping hoger. Vanavond wordt geld ingezameld voor daklozen en armen in de stad. Dat gebeurt met een veiling en vijf gangen van Schilo van Coevorden.