Inschrijfdata Dam tot Damloop bekend

De maximaal 65.000 deelnemers van het grootste hardloopevenement van het land kunnen zich dit jaar weer in fases inschrijven.



De leden van le Champion en de VIP-bedrijven (bedrijven die in 2017 of 2016 meededen) die de businessloop willen doen zijn als eerste aan bod, op 19 maart om 9.00 uur. Daarna volgt de inschrijving voor nieuwkomers van de businessloop, op 26 maart om 9.00 uur.



Damloop by Night

Individuele lopers die de tien Engelse mijl (ruim 16 kilometer) willen lopen, moeten 11 april 19.00 uur in hun agenda zetten.



De renners die de kortere Damloop by Night (5 Engelse mijl, zo'n 8 kilometer) op 22 september op het oog hebben en de kinderen die een van de mini-Dam tot Damlopen willen rennen, moeten 12 april om 9.00 uur noteren om zich in te schrijven.



Le Champion verwacht dat ook dit jaar de startbewijzen weer razendsnel uitverkopen, en raadt fans aan op tijd achter de knoppen te gaan zitten om zich in te kunnen schrijven op de site.