Ineens is Lidl Instagrammable

Wat pop-up Lidl

Waar Baut, Spaarndammerstraat

Wie Jan Joost van Gangelen, Michiel van Eerden, Emily van Tongeren, Erwin St. Martin, Zoë van Weert, Denzel von Deira

Wanneer donderdag 25 oktober, 17.00 tot 19.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans was een kermisattractie

Nu drink ik best regelmatig een speciaalbier, maar al deze gedachten zijn volkomen nieuw voor me.



Peter de Roos van Lidl vertelt dat het hoog tijd werd het assortiment van alleen Duits blikbier uit te breiden met een lekker Hollands pilsje. "De naam Kordaat staat voor het karakter van het bier. Stoer, daadkrachtig, Hollands trots."



Het pils zit in oranje kratten, vandaag.



Willen we weten hoeveel het gaat kosten? 6,49 euro, voor een kratje van 24 flesjes.



Zaal: "Oooooooh?"



En vinden we het een beetje te hachelen?



Zaal: "Jaaaaaaa!"



Het is tijd voor mijn verrassing. Ik gooi mijn muntje in een oldschool kermisattractie, zo'n schuiver. Ik wil niet opscheppen of zo, maar meteen vallen tien (10) munten in de bak beneden. Om me heen joelende meisjes.



Die tien munten gaan er vervolgens geruisloos doorheen en de meisjes verliezen hun interesse, maar goed, zo gaat dat.



