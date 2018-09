Indiaas shoppen in Oost: roti? Nee joh: samosa's en paneer!

Workshops

Heb je de smaak te pakken of wil je juist een vliegende start maken? Amanjot geeft ook kookworkshops (groepjes van 4 tot 7 personen, 65 euro per persoon inclusief lunch) in de zaak. Je leert dan vijf verschillende gerechtjes maken: een type brood, rijst, twee curries en raita. Amanjot: "Échte Indiase raita is niet dat komkommer-yoghurtsausje dat Nederlanders kennen, maar echt een volwaardig bijgerecht."



Wie liever eet dan kookt, kan zich ook tegoed doen aan de hapjes die Amanjot dagelijks maakt. Aanrader? De vegetarische samosa: licht pittig en gevuld met romige aardappel en groenten. "Dat recept blijft geheim, het is ons best verkochte product," lacht Chiranjeev.



